A morte do filho da estrela de ‘RHOC’, Josh Waring, vista como uma possível overdose, dizem os policiais

A polícia disse ao TMZ … os policiais foram chamados por volta das 11h30 do domingo de Páscoa para um motel em Orange County, chegando ao local depois que a equipe lhes disse que pararam no quarto de Josh após o horário de check-out – como nos disseram que ele não deixei ninguém saber que ele tinha ido embora.

A polícia diz que não há suspeita de crime neste momento. No entanto, as nossas fontes dizem que nada pode ser confirmado até que cheguem os resultados do relatório toxicológico.

As lutas de Josh foram bem documentadas no ‘RHOC’ e além – que incluíram vários desentendimentos com a lei. Josh deixa sua filha Kennedyque ele compartilhou com sua ex-esposa Ana. Ele tinha apenas 35 anos.