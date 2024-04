A polêmica jogada de Juan Soto em que ele atropela um adversário para evitar uma jogada dupla

J.uan Soto continua em boa forma e está a caminho de uma temporada brilhante com Nova Iorque e está disposto a fazer tudo ao seu alcance para manter a liderança, como fez durante o jogo contra o Guardiões de Cleveland depois de acertar um home run de três corridas em um 8-2 vitória sobre o Guardiões de Cleveland para completar a varredura do doubleheader depois de vencer o primeiro jogo por 3-2.

Juan Soto empurra o homem da primeira base para evitar uma jogada dupla

A chegada de Soto à Big Apple foi bem recebida pelo Torcedores dos Yankees, o antigo Pais slugger pretende ter o melhor início de carreira, porém, em sua primeira viagem ao Campo Progressivoembora não tenha causado muitos danos no primeiro jogo, ele teve a oportunidade de marcar depois de brilhar com um home run.

O dominicano se envolveu em uma jogada polêmica, na qual atropelou Josh Naylora primeira base dos Guardians, em uma ação que não ficou claro se foi um acidente ou uma jogada suja.

Depois de receber uma bola de base no terceiro inning, Aaron Judge acertou uma bola voadora para o centro do campo, enquanto isso, o arremessador do Guardian, Tyler Freeman, disparou uma bala branca quando viu Soto se separar do bloco.

O dominicano correu para salvar sua vida e atropelou Naylor empurrando o homem da primeira base para fora de seu centro, devido à natureza da jogada, o técnico do Guardian contestou a jogada e a decisão foi alterada para dupla morte.

Yankees sentem um início de temporada poderoso

Os Yankees estão 12-3 pela sétima vez e a primeira desde 2003, quando fizeram uma de suas 40 viagens para a World Series. Eles estão 8-1 como visitantes e venceram as cinco primeiras séries pela terceira vez (1923 e 2010).

“Tem sido incrível,” Aaron Judge disse sobre o ataque inicial dos Yankees. “Fazemos um ótimo trabalho desgastando o arremesso inicial, e quando você faz isso, isso força os times a irem para o bullpen e trazerem certos caras que eles não querem fazer isso em certas situações..”