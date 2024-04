A potencial ‘rota de fuga’ de Harry e Meghan dos EUA gera especulações

Príncipe Harry e Meghan Markle estão supostamente considerando suas opções para deixar os Estados Unidos, já que o Duque de Sussex enfrenta uma ação judicial relacionada ao seu pedido de visto e uso de drogas no passado. Harry e Meghan se mudaram para os EUA em 2020, e agora o pedido de visto de Harry para os EUA está sob revisão devido às revelações sobre o uso de drogas em suas memórias, Poupar.

A Heritage Foundation entrou com uma ação judicial contra Harry depois que ele discutiu abertamente seu uso de drogas em suas memórias. Esta acção legal decorre do facto de os requerentes de visto dos EUA serem obrigados a divulgar o seu histórico de consumo de drogas. Em suas memórias, Harry escreve abertamente sobre o uso de cogumelos mágicos e cannabis, o que chamou a atenção para seu pedido de visto.

De acordo com Richard Eden, do Daily Mail, há uma crescente sensação de desconforto em torno da situação de Harry nos EUA. Ele mencionou que Harry “tem todos os motivos para estar nervoso”, já que um pedido da Lei de Liberdade de Informação foi apresentado para seus documentos de imigração.

Eden também destacou o impacto potencial das próximas eleições presidenciais dos EUA na situação de Harry e Meghan, observando que Meghan não apoia Donald Trump, e o sentimento é mútuo. Houve insinuações de Trump sobre o casal enfrentar desafios se ele for reeleito, aumentando a pressão sobre Harry nos EUA.

O que vem por aí para os Sussex?

Em suas memórias, Spare, o Príncipe Harry compartilha abertamente suas experiências com o uso de drogas, incluindo um incidente com cogumelos mágicos: “Eu olhei para a lixeira. Então virou… uma cabeça. Pisei no pedal e a cabeça abriu um enorme sorriso. Além disso, ele admitiu usar cocaína e maconha no livro.

A incerteza em torno de seu futuro nos EUA levou à especulação sobre uma potencial “rota de fuga” de volta ao Reino Unido para o casal. A perspectiva de regressar à sua terra natal parece atraente para Harry em meio aos desafios jurídicos e políticos que enfrentam nos EUA.

À medida que o Príncipe Harry e Meghan Markle navegam nestas circunstâncias complexas, o seu processo de tomada de decisão está sob escrutínio e os seus próximos passos são ansiosamente aguardados pelo público.