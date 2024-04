A previsão de Anthony Joshua sobre quem vai vencer a luta entre Mike Tyson e Jake Paul

EUna preparação para o altamente luta esperada entre Mike Tyson e Jake Paul, Antonio Josué ganhou as manchetes ao mostrar seu apoio ao YouTuber. Programada para acontecer no dia 20 de julho e transmitida ao vivo pela Netflix, a luta tem recebido bastante atenção, apesar de inicialmente ter sido rotulada como uma exibição.

TysonO esclarecimento de que será realmente uma luta apenas alimentou especulações sobre o resultado. Os relatórios sugerem que ambos os lutadores podem optar por luvas de 16 onças em vez das habituais de 10 onças, possivelmente para mitigar o impacto de seus socos. Também se fala que a luta será disputada em rounds mais curtos, de dois minutos.

Jake Paul faz uma ameaça chocante a Mike Tyson antes de sua luta tão aguardadaInstagram

“Isso se chama exposição, mas se você procurar a exposição, não verá nenhuma das leis sob as quais estamos lutando”, Tyson observado.

“Isso é uma luta. Não acho que ele seja mais rápido do que eu. Vi um vídeo dele no YouTube em [age] 16 fazendo danças estranhas. Esse não é o cara com quem estou lutando.

“Esse é um cara que vai realmente tentar me machucar, como estou acostumado, e vai se enganar muito. No momento, estou morrendo de medo. À medida que a luta se aproxima, menos nervoso fico. porque é a realidade, e na realidade sou invencível.”

Observações de Josué

A disparidade de idade entre os dois homens, com Tyson aos 58 e Paulo consideravelmente mais jovem, levantou preocupações entre as comissões, fazendo com que a luta não fosse sancionada como luta profissional. No entanto, com o evento recebendo luz verde, Joshua expressou sua crença de que Paulo segura a borda Tyson.

“Eu pessoalmente acho que é muito bom” Joshua disse.

“Acho que o boxe hardcore não gosta porque pensa: ‘Por que eles estão desrespeitando nosso esporte? [And] Acho que essa pessoa traz todas essas pessoas para o boxe, o que beneficia todo mundo. Todo mundo vendo ajuda. Ele é [Mike Tyson] mais velho agora. Torço para que ele saia saudável. Eu penso Jake Paulo por causa da juventude – essa é a única coisa.”