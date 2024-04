A previsão de Parris Campbell sobre Saquon Barkley causará arrepios na espinha de Christian McCaffrey

Filadélfia Eagles receptor amplo Paris Campbell acredita que o novo running back do time Saquon Barkley vai saltar Christian McCaffrey como o melhor zagueiro da NFL.

McCaffrey dominou a posição nos últimos dois anos, crescendo cada vez mais desde que foi negociado para o São Francisco 49ers. McCaffrey certamente beneficiou Kyle ShanahanEle está na melhor forma de sua vida e, ao mesmo tempo, desfruta de um dos melhores períodos de preparação física de sua carreira, conseguindo evitar lesões na maior parte do tempo.

A nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a jogar mais uma temporada na NFLTwitter

Um running back que irá persegui-lo nesta temporada será Barkleyque estará em cores mais claras após sua mudança do Gigantes de Nova York para o Filadélfia Eagles.

Barkley sempre foi considerado um grande talento, mas seja pelo ambiente ou por outros motivos, ele ainda não atingiu o nível que se esperava.

Águias amplo Campbell acredita que é apenas uma questão de tempo, dizendo ao Philadelphia Inquirer: “Acho que ele vai mostrar às pessoas por que é o melhor running back da liga. Sei que há muito debate entre ele e Christian McCaffrey. E não me entenda mal, Christian McCaffreyé de longe um dos melhores running backs da liga.

“Mas ser capaz de ver Saquon de perto e pessoalmente, estar no mesmo vestiário, no mesmo time, cara, ele é um cara diferente quando está naquele campo, sinceramente. E correr atrás dessa linha ofensiva que temos, acho que vai ser bastante assustador para as defesas.

“Você combina isso com Jalen (Hurts, o quarterback dos Eagles) e as coisas que ele pode fazer com os pés, no que diz respeito a estender jogadas, sair do bolso, tenho certeza que haverá algum tipo de jogo com opção de leitura que faremos e coisas de RPO isso vai acontecer. Portanto, as possibilidades disso são infinitas.”

Pressão das águias

O Águias estará sob pressão real para entregar este ano, com o treinador principal Nick Siriani na berlinda, enquanto o quarterback Jalen dói de repente tem algo a provar.

O Águias chegaram ao Super Bowl durante a temporada de 2022, mas apesar de terem conseguido um início excelente na temporada passada, eles caíram de um penhasco nos jogos finais da temporada regular e foram eliminados dos playoffs de forma embaraçosa.

Grandes perguntas foram feitas Sírios e Machucae ambos enfrentam um grande ano enquanto procuram estender suas estadias na famosa franquia.