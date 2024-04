A quantidade de dinheiro que Aaron Rodgers ganhou com pagamento baseado em desempenho em 2023 é ridícula

EUuma reviravolta que é tão surpreendente quanto de cair o queixo, Aaron Rodgerso Jatos de Nova York quarterback, conseguiu embolsar apenas $ 81,14 de seu salário baseado em desempenho para a temporada de 2023. Isso mesmo, você leu corretamente – um mero US$ 81,14.

Agora, você deve estar se perguntando, como um dos melhores zagueiros da NFL acabou com uma quantia tão insignificante? Bem, vamos decompô-lo. Rodgers só entrou em ação em uma única tacada na temporada passada, antes que uma lesão devastadora no tendão de Aquiles o deixasse de lado pelo resto do ano. Fale sobre azar.

Aaron Rodgers criticado pela NFL Network por considerar a campanha para vice-presidente

Como ESPN Adam Schefter explica, o pagamento baseado no desempenho na NFL depende do tempo de jogo e do salário do jogador. Apesar do robusto salário de Rodgers – uns fantásticos US$ 37,5 milhões de seu contrato de dois anos e US$ 75 milhões com os Jets – seu tempo em campo representou minúsculos 0,33% dos snaps da temporada.

Então, o que isso significa em dólares e centavos? Bem, isso significa Rodgers ganhou uma fração do que provavelmente gasta em torradas de abacate em uma semana. Ok, talvez seja um pequeno exagero, mas você entendeu.

Como Aaron Rodgers acabou com apenas $ 81,14 em ganhos?

Para colocar isso em perspectiva, Schefter observa que cada jogador que apareceu no campo de futebol em 2023 recebeu um cheque. Mesmo o jogador com menos tempo de jogo – apenas quatro snaps antes de uma ruptura do tendão de Aquiles – conseguiu arrecadar mais do que Rodgers.

Sim, você ouviu direito. Quatro estalos, um tendão rompido e mais dinheiro no banco do que um dos zagueiros mais célebres da liga. Mas não tenham medo, fãs de Rodgers. Apesar desse revés financeiro, o quarterback está de olho em objetivos maiores. Ele está de olho em mais quatro anos na NFL e tentará fazer com que cada snap conte – não apenas pelo dinheiro, mas pelo amor ao jogo.

No entanto, com o desempenho instável dos Jets em 2023, Rodgers pode estar enfrentando uma temporada decisiva em Nova York. Se as coisas não melhorarem, poderão muito bem ser as cortinas para sua passagem pela Big Apple. Mas ei, coisas estranhas aconteceram na NFL.