A quebra de tornozelo de Caitlin Clark no campo de treinamento do Indiana Fever prova aos companheiros que seus movimentos funcionarão na WNBA

EUé apenas o dia 2 de Febre Indiana campo de treinamento, mas Caitlin Clark ainda não encontrou seu par no WNBA. Quem ainda duvida Artilheiro de todos os tempos da NCAAa capacidade de chegar aos seus lugares no nível profissional deve observar isso vídeo de quebra de tornozeloe considere seu companheiro de equipe A reação viral de Erica Wheeler.

A jogada imparável de Caitlin Clark no campo de treinamento Fever

A tacada de recuo característica de Clark está claramente se traduzindo para o próximo nível. Embora ela tenha enfrentado um defensor masculino, ela começou a fazê-lo parecer bobo.

“Tchau, garoto!” Wheeler gritou, exaltando a febre Escolha nº 1 do draft geral fora de Iowa.

“Todos nós precisamos de uma companheira de equipe como Erica”, disse uma resposta popular ao vídeo no Twitter/X do armador do Indiana que teve média de 9,9 pontos, 3,0 rebotes e 5,0 assistências por jogo na última temporada.

Lendas da WNBA como Sue Pássaro e Diana Taurasi foram registrados moderando as expectativas para o fenomenal Clark quando ela entra no jogo profissional. Embora seus comentários sobre sua fisicalidade e defesa permaneçam não testados, o ex-Gavião Arqueiro capacidade de criar ofensa parece inquestionável à medida que novos vídeos são lançados a cada dia.

Enquanto isso, outros Novatos da WNBA também estão se adaptando rapidamente campo de treinamento. Anjo Reese e Kamilla Cardoso estão encontrando sua química para o Chicago Sky, com Reese afirmando após seu primeiro treino: “Na verdade, não fui tão ruim quanto pensei que seria. Achei que seria uma loucura.”

Com jogos de pré-temporada daqui a menos de uma semana, Clark parece pronto para liderar o nova geração dos jogadores da WNBA para uma nova era para a liga, como fez com o basquete universitário. Orações para quem tiver que protegê-la.