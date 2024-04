A reação de Joe Rogan ao anúncio do UFC de Khamzat Chimaev x Robert Whittaker: “F***ing wild”

Dana White lançou uma bomba e irritou cada UFC interesse dos fãs na semana passada, anunciando uma próxima luta entre Khamzat Chimaev e Robert Whittaker.

Os dois pesos médios se enfrentarão na Arábia Saudita no dia 22 de junhocom um Noite de Luta do UFC cartão. O vencedor terminará como o candidato número 1 ao campeão Dricus Du Plessis.

Será o adversário mais difícil de Whittaker Chimaev?

Muitos estão entusiasmados para ver o confronto, com Joe Rogan sendo um deles. Ele falou sobre isso em um episódio recente de podcast.

Esse vai ser muito selvagem. Essa é uma luta selvagem. Whittaker vs. Khamzat é legítimo. Essa é uma luta real, é uma luta real para Khamzat. Porque Whittaker é um cara grande. Sólido e robusto 185. Ex-campeão… Esse é um verdadeiro 185er. Ao contrário de [when] eles deram a ele Kamaru Usman, e Kamaru não teve chance de se preparar para isso. Ele tinha dez dias.

Parece que Rogan está dando a Whittaker uma chance real contra o ardente Chimaev. O combatente nascido na Chechénia é 13-0com 11 deles terminando paralisados.

Whittaker é 25-7mas ele vem de uma vitória impressionante sobre Paulo Costa. Antes dessa luta, Whittaker perdeu para du Plessis. Suas únicas outras duas derrotas na última década ocorreram nas mãos de Israel Adesanya.