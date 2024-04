A reação do WNBA Draft de Paige Bueckers se torna viral e ela é comparada a uma mãe orgulhosa

Mem dias Rascunho da WNBA proporcionou muitos momentos divertidos e intrigantes e um deles foi Paige Bueckers‘reação ao ver seus amigos sendo escolhidos para vários times.

O UConn espera-se que a estrela entre no Draft da WNBA na próxima vez após o término de seu último ano, mas ela ainda estava presente na Brooklyn Academy of Music para ver companheiros de equipe como Aaliyah Edwards e Nika Muhl descubra onde eles vão jogar.

Angel Reese começa a chorar enquanto reflete sobre sua jornada na WNBA

Quando as seleções estavam sendo feitas, câmeras capturaram Bückers filmando o momento com um grande sorriso no rosto, enquanto se recosta como muitas pessoas de meia-idade fazem quando tiram fotos.

Fãs reagem a Bueckers

Os fãs nas redes sociais acharam que foi um momento muito emocionante, com um deles dizendo: “Não sei se vocês viram, mas Paige está gravando como uma mãe orgulhosa”.

Outro postou uma foto de Amy Poelherno filme Mean Girls de 2004 e escreveu: “Paige Bueckers tem trazido essa energia durante todo o rascunho, e é muito bom.”

Bückers também foi comparado a uma foto de Kris Jenner segurando uma câmera de vídeo no que se acredita ser um dos recitais de seus filhos.

A foto de Bueckers em questão era de quando Edwards foi a sexta escolha geral do Washington Mystics.

Momentos depois, Bueckers juntou-se à multidão gritando: “Queremos Nika” enquanto esperava a guarda croata ser escolhida. Muhl foi posteriormente convocado pelo Seattle Storm com a 14ª seleção geral.

“Tão tão orgulhoso”, postou Bueckers no X com dois emojis de olhos marejados.