A reação emocional de Gisele Bündchen após ser parada e receber uma multa por um policial da polícia

Gisele Bündchen foi parada por um policial, que então lhe emitiu uma multa. Em um vídeo que captura o incidente, um policial da polícia de Surfside pode ser visto parando um Mercedes G-Wagon, que por acaso é o veículo de Gisele, que ela tem sido frequentemente vista dirigindo recentemente em Flórida.

Segundo o TMZ, durante a parada de trânsito, Gisele pareceu emocionada ao entregar alguns documentos ao policial, que então voltou para sua viatura para processar as informações. Quando ele voltou e lhe entregou a passagem, Gisele ficou visivelmente chateada, enxugando as lágrimas do rosto.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Apesar da angústia, Gisele tentou manter um pouco de privacidade, desviando o rosto dos carros e curiosos que passavam e baixando o visor para cobrir os olhos.

Passar um tempo com o suposto namorado

O momento exato do incidente não está claro, mas Gisele foi vista mais tarde passando um tempo com Joaquim Valentesupostamente verificando as reformas em sua casa na região de Miami.

Embora não se saiba se Joaquim estava no carro com ela durante a parada de trânsito, os dois são inseparáveis ​​desde que divulgaram seu relacionamento a público apósTom Brady.

De acordo com uma fonte que falou com a People no início deste ano, Bündchen e Valente compartilham um “relacionamento pessoal profundo” e ele é “um professor para ela e para as crianças”.

Embora não esteja claro se o relacionamento deles algum dia se tornará romântico, a fonte acrescentou que Bündchen “adora e confia no Joaquim e tem passado muito tempo com ele, mas não creio que seja um cenário de namoro tradicional”.