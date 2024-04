A superestrela do UFC Jon Jones nega ameaçar testador de drogas, ela está errada!

Jones – um lutador de 36 anos – afirma que estava em sua casa em Albuquerque, Novo México, no fim de semana passado… quando do nada, um oficial certificado pelo UFC apareceu para testar seu sangue enquanto ele comemorava seu aniversário. .

Ele continuou… “Devo dizer que esse testador em particular se comportou de maneira pouco profissional e até violou o protocolo padrão junto com as leis da HIPAA. Ao longo dos meus 20 anos sendo submetido a testes de drogas, nunca encontrei tal incidente com um oficial do DCO antes. “