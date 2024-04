A surpreendente razão pela qual Travis Kelce ainda está em Los Angeles não tem nada a ver com Taylor Swift

Travis KelceA estada prolongada em Los Angeles é atribuída aos seus compromissos de filmagem para o próximo filme ‘Are You Smarter Than a Fifth Grader?’ reiniciar, conforme relatado pela revista People. O Chefes de Kansas City‘o tight end alocou parte de sua entressafra para este novo projeto.

Nesta versão renovada intitulada ‘Você é mais esperto que uma celebridade?’, figuras notáveis ​​do mundo do entretenimento substituirão as crianças do programa original. A série está marcada para estrear no Prime Video.

Travis Kelce deixou escapar um nome de bebê que ele escolheria se algum dia tivesse um com Taylor Swift.

KelceA incursão de John no entretenimento marca outro marco em sua carreira em evolução, solidificando ainda mais seu status como uma estrela na indústria do entretenimento. Seu podcast com o irmão Jason Kelce ganhou imensa popularidade entre NFL fãs.

Além disso, ele é o anfitrião do Kelce Jam pelo segundo ano consecutivo, atraindo nomes proeminentes para Kansas City por seus Super Bowl festividades.

Além disso, o relacionamento de alto nível de Kelce com Taylor Swift, uma figura proeminente no entretenimento, o manteve aos olhos do público. Com a aposentadoria de seu irmão, novo relacionamento e mudanças nas circunstâncias, Kelce parece ter amplas oportunidades esperando por ele além do futebol.

Kelce está se aproximando da aposentadoria?

Na temporada passada, Kelce discutiu abertamente o desgaste físico do futebol e os sacrifícios que fez para ter o máximo desempenho. Apesar de descartar negociações sobre aposentadoria na época, isso sugere que seu futuro pós-futebol pode chegar mais cedo do que o esperado.

Kelce mencionou usar o período de entressafra para explorar interesses além do futebol, citando sua aparição no Saturday Night Live como despertando o desejo de trabalhar com câmera.

Parece agora que Kelce está se preparando ativamente para uma carreira pós-futebol no entretenimento. Dadas as suas proezas atléticas e fama pessoal, ele está prestes a atrair atenção significativa na indústria.

No entanto, Kelce retornará de Los Angeles para Kansas City para buscar a terceira vitória consecutiva no Super Bowl com o Chefes. Tal feito solidificaria o status de sua dinastia como uma das maiores do mundo. NFL história.

Quando Kelce finalmente escreve o próximo capítulo de sua vida além do campo de futebol, fica claro que Hollywood o receberá ansiosamente em seu rebanho.