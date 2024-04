A técnica de Kayla Harrison não se preocupa com o corte do peso galo do UFC 300: ‘Ela estará melhor do que nunca’

Kayla Harrison tem muito o que fazer enfrentando a ex-campeã Holly Holm em sua estreia no octógono no UFC 300. Mas pode haver um foco ainda maior sobre o que acontece 24 horas antes de ela colocar os pés no octógono.

Pela primeira vez em sua carreira, a bicampeã olímpica de ouro no judô passa para o peso galo. Ela passou quase toda a sua carreira pesando 155 libras, exceto uma luta no peso pena e uma única luta no peso catch de 150 libras. Muito se falou sobre ela emagrecer e permanecer competitiva em sua nova categoria de peso. Mas seu técnico de longa data, Mike Brown, não está tão preocupado quanto todo mundo parece.

“Achei que ela conseguiria”, disse Brown ao MMA Fighting. “Achei que é um compromisso, não é fácil, mas é uma redução de peso. Mas ela realmente não estava perdendo peso aos 155. Ela estava lutando no peso leve e realmente não era peso leve. Essa era a categoria de peso que o PFL tinha. Ela estava lutando contra garotas muito maiores que ela no PFL. Acho que ela cortar algum peso será realmente benéfica.

“Não sei se 135 é o peso perfeito e ideal para ela. Provavelmente 145 [pounds] provavelmente é, mas leve definitivamente não é o peso dela também. Ela estava lutando contra garotas muito maiores que ela.”

Por meio de postagens nas redes sociais, Harrison documentou efetivamente as mudanças que fez em seu corpo antes mesmo de subir na balança na sexta-feira.

Ainda em forma e parecendo em forma, Harrison não mostrou nenhum sinal de luta, pois lentamente, mas com segurança, perdeu o peso necessário para garantir que o corte final não fosse devastador.

Brown reconheceu que Harrison sem dúvida enfrentará algumas lutas nas últimas horas antes de chegar ao peso, mas isso é uma prática padrão para a maioria dos lutadores que competem neste nível.

“Percebi que ela está mais magra”, disse Brown. “Eu não noto muito além disso. Ela está sempre melhorando e agora está um pouco mais desfiada. Limpei sua dieta. Não é que ela coma mal, mas provavelmente estava comendo o quanto queria. Agora ela provavelmente está um pouco mais restritiva na quantidade de comida e um pouco mais magra. À medida que ela se aproxima, seu nutricionista pode pedir que ela diminua um pouco as calorias. Ela pode ter algumas práticas um pouco mais difíceis porque terá um pouco menos de calorias, mas assim que o corte de peso terminar e ela for capaz de reabastecer e reabastecer.

“Estou mais do que confiante de que ela ficará bem na jaula. Ela será grande e forte e acho que será dominante. Espero que ela vença e seja a melhor lutadora daquela categoria de peso ou de qualquer categoria de peso.”

Apesar de todas as dúvidas e preocupações sobre o peso de Harrison, Brown não passou muito tempo pensando no que isso significará no sábado. Na verdade, ele está esperando a melhor versão de Harrison que o mundo já viu.

“Ela está em condições de sobreviver”, disse Brown. “Ela tem boas pessoas ao seu redor. Ela tem Eric Pena ajudando-a a perder peso. Ele tem muita experiência, sabe o que está fazendo. Ele está mais do que confortável com isso. Estou confortável com isso. Estou confiante. Eu não acho que isso será um problema. Acho que ela estará melhor do que nunca.”

Talvez a maior motivação que manterá Harrison no caminho certo para ganhar peso seja a oportunidade de finalmente enfrentar uma competição mais acirrada no UFC. Ela atropelou amplamente seus oponentes no PFL, exceto por uma derrota solitária para Larissa Pacheco, que ela já havia derrotado duas vezes anteriormente.

Essa é apenas mais uma razão pela qual Brown sentiu que Harrison fez a coisa certa ao saltar para o UFC, onde competirá no maior palco de sua carreira.

“É por isso que chegou a hora”, disse Brown. “[PFL] foi um ótimo lugar para ela começar, molhar os pés, aprender a lutar. Ela passou de zero lutas no PFL para 10, 15, 17 ou 18 lutas, o que quer que ela tenha agora. Um veterano, um lutador experiente de artes marciais mistas de classe mundial. Obviamente, quando ela começou lá, ela não estava. Ela era uma perspectiva muito talentosa e impressionante, mas não há substituto para a experiência e esse era o lugar perfeito para consegui-la.

“Acho que a divisão realmente precisa disso. Acho que a divisão está doendo muito para uma estrela como Kayla. Uma atleta dominante e impressionante como ela. Obviamente, ela está apenas operando em um nível diferente. Desde muito cedo treinar judô em altíssimo nível, 100% focado, obviamente tem uma ótima genética. Apenas o pacote completo. Agora também um currículo experiente em artes marciais mistas. Ela está no topo de seu jogo e pronta para enfrentar qualquer adversário. Acho que era disso que o peso galo precisava no UFC, alguém como Kayla.”