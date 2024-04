TA temporada 2023/24 foi uma montanha-russa para o Los Angeles Lakers. As expectativas eram altas após uma corrida para o Finais da Conferência Oeste ano passado, e Lebron James guiou-os durante a inauguração Copa da NBA em dezembro – levando muitos a proclamar Os anjos como uma ameaça ao campeonato na primavera.

Mas se o Lakers Se quiser conquistar o seu segundo campeonato desde 2020, terá que fazer isso da maneira mais difícil. O tem que navegar pelo Torneio Play-In da NBA – e um confronto potencial com um oponente de pesadelo o aguarda, LeBron empurre o Lakers para os playoffs propriamente ditos.

Lakers tem que jogar para entrar – novamente

Na temporada passada, o Lakers derrotou o Os Timberwolves de Minnesota na prorrogação para garantir a 7ª posição após uma decepcionante temporada regular de 43-39. O que aconteceu a seguir pegou muitos de surpresa: o Lakers nocauteou o segundo colocado Grizzlies de Memphis antes James superou seu inimigo de longa data, o Guerreiros do Golden State, no segundo turno. Mas o poço finalmente secou nas finais da conferência, quando o eventual campeão Nuggets de Denver varreu o Lakers dos playoffs em Los Angeles.

Um cenário semelhante parece destinado a se repetir nesta temporada. Com dois jogos restantes, o Lakers (45-35) é o nono cabeça-de-chave no Oestemeio jogo atrás do Reis de Sacramento para a semente #8. A incerteza sobre a semeadura é comum em todo o NBAcom apenas um dos 20 times potenciais da pós-temporada garantidos por sua cabeça-de-chave entrando em ação na quinta-feira.

Se permanecerem como nove cabeças-de-chave, o Lakers terá que vencer dois jogos para chegar às quartas de final. Com base na classificação atual, isso lhes renderia um confronto na primeira rodada com…o Pepitasque está prestes a terminar como o cabeça-de-chave do Oeste pela segunda temporada consecutiva.

Denver ainda possui o principal candidato a MVP Nikola Jokić e seria fortemente favorecido para avançar mais uma vez às custas de LeBron. Se outra derrota nos playoffs para o Nuggets enviaria o rei se aposentar seria uma narrativa importante fora de temporada – mas, enquanto isso, Los Angeles terá que vencer seus dois últimos jogos e torcer para que o Reis e a Fênix Sóis não o façam, para terem a chance de evitar Denver.