Tele Miami Marlins é um dos piores times da Liga Principal de Beisebol no início da temporada de 2024com um recorde de 6-20 no momento, perdendo seus primeiros nove jogos da campanha e já há rumores de que a organização poderia iniciar uma ‘venda imediata’ o mais cedo possível e negociar seus melhores jogadores.

No entanto, as coisas obviamente podem piorar e estão piorando para os Marlins, pois eles podem perder outra peça-chave da sua rotação inicial, como Jon Heyman da MLB Network relata que o LHP foi riscado desde seu início agendado para hoje contra o Washington Nationals e será submetido a testes para desconforto no cotovelo.

Uma rotação inicial esgotada

Jesús Luzardo, que foi o arremessador titular do Dia de Abertura dos Marlins, é uma parte fundamental de sua rotação. Se ele junta-se aos titulares Sandy Alcántara, Eury Pérez e Braxton Garrett na lista de feridos, seria um golpe significativo para As aspirações e esperanças de Miami de uma reviravolta na temporada de sucesso.

A vencedora do prêmio NL Cy Young de 2022, Sandy Alcántara, e o principal prospecto, Eury Pérez, estão fora desta temporada após passarem por Tommy John cirurgia, com temores de que Luzardo possa ter danos em sua UCL que possam exigir que ele se submeta a alguma cirurgia ou até mesmo ao temido TJ, enquanto Garrett luta contra problemas no ombro, mas pode retornar em breve, já que está pronto para começar sua terceira reabilitação no menores.

Nascido no Peru, filho de pais venezuelanos, Luzardo foi negociado do Oakland Athletics para o Miami Marlins em 2021. Depois de uma temporada promissora de 2023, seu 2024 parece sombrio em comparação com ele, já que ele tem um ERA de 6,58 em 26 entradas lançadas, com um ERA + de 65 e -0,1 GUERRA até agora.