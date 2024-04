A tentativa vazia de Jake Paul de montar o vídeo de treinamento de Rocky não inspira os fãs ou preocupa Mike Tyson

EUna construção de seu luta de grande sucesso com Mike Tysonboxeador famoso Jake Paulo fui ao Instagram para postar um novo vídeo de treinamentoinspirado no clássico filme Rochoso. No entanto, ele zombou A famosa montagem de treinamento de Sylvester Stallonecomo fãs nas redes sociais apontaram o detalhe importante que ele perdeu em sua versão bastarda.

Fãs criticam Jake Paul sobre o remake de Rocky

Nos dois YouTube e Instagramo comentário mais curtido no vídeo de Paul foi retumbante: “Constrangedor”.

“Por favor, não se compare a uma lenda”, disse outro comentário no Instagram, com mais de 2.500 curtidas.

Jake Paul conhece bem ódio on-lineque ele aproveitou para fazer sua marca crescer cada vez mais, eventualmente levando ao 20 de julho mega luta contra “Mike de Ferro“Tyson em Netflix.

A montagem do treinamento de Jake Paul não correspondeu ao original

Embora alguns trolls deixem comentários semelhantes em todas as postagens de Paul, esta em particular recebeu críticas específicas por causa de sua incapacidade de capturar o espírito de Rocky Balboaé uma corrida triunfante até o “Degraus Rochosos” no Museu de Arte da Filadélfia.

“O palhaço pagou todas aquelas pessoas para torcer por ele”, escreveu um comentarista no YouTube, apontando seu falta de autenticidade.

“Nem um quarto das pessoas que Rocky estava torcendo”, acrescentou outro crítico.

É verdade que, ao contrário Sylvester StalloneJake Paul tem não conseguiu capturar os corações do público enquanto ele se prepara para o Luta de Mike Tyson. Em seu papel autoproclamado como “A criança problemática“, ele não parece incomodado com interpretando o vilão.

Talvez Stallone, de 77 anos, se torne o próximo lenda antiga que ele desafia para uma luta.