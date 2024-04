A treinadora da WNBA, Stephanie White, acredita que Caitlin Clark recusará a oferta da Big3

TMZSports. com

Desculpe, fãs do Big3… Treinador da WNBA Stéphanie Oeste acredita que você NÃO verá Caitlin Clark na liga 3 contra 3 este ano – apesar da óbvia tentação de Cubo de gelo oferta de US$ 5 MILHÕES.

O técnico do Connecticut Sun disse Harvey dar Carlos no “TMZ Live” na quarta-feira, ela sente que o legado que Clark pode construir na WNBA acabará superando o dinheiro da Big3 quando chegar a hora de tomar uma decisão.

Claro, Clark tem ainda não refleti sobre tudo – ela disse na semana passada que quer esperar até que a participação de Iowa no torneio da NCAA termine antes de escolher seu próximo passo.

Mas White – que jogou cinco temporadas na WNBA antes de se tornar treinadora do Sun em 2023 – disse que se ela estivesse no lugar de Clark… a decisão seria relativamente fácil – embora sua carteira não adorasse.

“Sou meio purista”, disse ela. “Eu amo a WNBA. Provavelmente teria escolhido a WNBA também e então teria me chutado financeiramente pelo resto da minha carreira.”

Independentemente da decisão que Clark tome… White diz que ela tem sido maravilhosa no futebol feminino e nos esportes femininos em geral.