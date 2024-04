A turnê de vingança de Mike Trout começou? Ele acertou dois tiros lunares na vitória dos Angels contra os Marlins

O início de temporada monumental de Mike Trout continua: Ele acertou dois home run solo como o Los Angeles Angels se recuperou de um déficit inicial de quatro corridas para vencer o Miami Marlins por 7-4 na segunda-feira, com a ofensiva despertando para apoiar os esforços de Trout.

O segundo tiro de Trout – uma explosão de 473 pés no sexto – acertou na passarela bem acima da parede no centro-esquerdo do campo. Foi o 26º jogo multihomer de Trout e as duas explosões o colocaram em 371 em sua carreira, ultrapassando Gil Hodges em 81º lugar na lista de todos os tempos.

A tentativa de Trout por um terceiro home run terminou quando o apaziguador de Miami, Tanner Scott (0-2), o acompanhou para carregar as bases no oitavo. Brandon Drury então alcançou uma escolha do defensor que marcou Anthony Rendon do terceiro lugar e empatou em 4-4.

Os Angels aumentaram sua liderança em nono lugar no single RBI de Jo Adell e um empecilho do apaziguador Anthony Bender que marcou Adell em terceiro. Truta caiu para o terceiro lugar para encerrar o turno.

Os Angels melhoraram sua temporada para 0,500, com um recorde de 2-2 no início da temporada.

A turnê de vingança de Mike Trout começou?

Ainda é muito cedo para dizer se Mike Trout retornará ao seu antigo status de MVP, especialmente com os Angels perdendo Shohei Ohtani na última offseason e Trout mostrando sua lealdade à franquia.

Mike Trout acertou dois home runs (um deles a 473 pés) na vitória do Los Angeles Angels sobre o Miami Marlins por 7-4. pic.twitter.com/kNkIznOINJ ? Codificar (@CodifyBaseball) 2 de abril de 2024

Em apenas quatro jogos, Mike Trout já acertou três home runs e tem uma linha de barra de 0,286/0,333/0,929. Atualmente é o melhor rebatedor da escalação dos Angels, como sempre foi, mesmo com Shohei Ohtani no time.