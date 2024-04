Aaron Rodgers pensou que sua carreira de jogador poderia ter acabado depois de romper o tendão de Aquiles

Ddurante uma aparição recente em um podcast, Aaron Rodgers revelou que temeu brevemente que sua carreira no futebol acabasse depois de romper o tendão de Aquiles esquerdo no Jatos de Nova York‘abertura da temporada.

Rodgers, que foi negociado com os Jets na última offseason após um ilustre mandato de 18 anos com o Green Bay Packerssofreu a lesão apenas quatro jogadas em sua estreia pelo New York, em 11 de setembro.

Aaron Rodgers criticado pela NFL Network por considerar a campanha para vice-presidente

“Eu estava realmente pensando: ‘É isso. Você não vai voltar dessa lesão'”, compartilhou o quarterback de 40 anos durante uma entrevista abrangente de duas horas e meia no podcast “I Can Fly”. lançado terça-feira.

Refletindo sobre sua experiência, Rodgers expressou a profunda decepção de ter uma entressafra emocionante em uma nova cidade com novos companheiros de equipe, apenas para terminar abruptamente após quatro jogadas.

Ele a descreveu como “uma das noites mais dolorosas” de sua vida, ressaltando o desafio de superar seu ego em tais circunstâncias.

Buscando consolo e inspiração, Rodgers mergulhou na pesquisa sobre Kobe Bryantrecuperação de uma lesão semelhante durante seu tempo com o Los Angeles Lakerso que ajudou a aliviar o desespero inicial sobre suas próprias perspectivas de carreira.

O experiente quarterback também falou sobre seu apelo emocional aos amigos próximos por apoio durante sua jornada de reabilitação.

“Preciso de ajuda. Isso vai ser muito difícil”, admitiu.

A cirurgia foi um sucesso?

Após a cirurgia no dia seguinte, Rodgers embarcou em um regime intensivo de reabilitação apoiado por orações, ajustes na dieta e camaradagem inabalável de seu círculo íntimo.

Embora determinado a retornar a campo antes do final da temporada regular se os Jets permanecessem na disputa dos playoffs, Rodgers finalmente interrompeu sua tentativa de retorno em janeiro devido a problemas persistentes de recuperação e à eliminação do time na pós-temporada.

Olhando para frente, Técnico dos Jets, Robert Saleh confirmou o progresso de Rodgers na participação em atividades voluntárias organizadas pela equipe no próximo mês, sinalizando otimismo sobre seu retorno à ação.

Rodgers transmitiu sua vontade de voltar a jogar, enfatizando seu amor pelo jogo e sua vontade de competir em campo, que considera seu “lugar feliz”. Expressando gratidão pelo crescimento pessoal em meio às adversidades, Rodgers refletiu sobre a jornada transformadora desde a lesão e destacou as lições aprendidas.

“Com muitas mudanças para melhor em minha vida desde aquele momento doloroso no vestiário dos Jets, não posso deixar de me sentir grato ao universo por toda a beleza que se revelou nos últimos seis meses”, concluiu Rodgers.