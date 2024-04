Aaron Rodgers recebe treinamento exaustivo com o time de futebol da USC antes da temporada de retorno

Aaron Rodgers não permitirá que uma rivalidade universitária o impeça de se preparar para a próxima temporada da NFL, ele deve ao Jatos de Nova York pelo menos uma temporada completa em plena forma. Para quem não se lembra, Rodgers se machucou logo no primeiro jogo da temporada passada e perdeu tudo. Ele contraiu uma ruptura total no tendão de Aquiles que ameaçava sua carreira e que ele pensava que poderia ser totalmente curada em dezembro, mas ele estava errado. Agora que não tem mais pressão sobre ele, Rodgers está fazendo tudo ao seu alcance para se recuperar e chegar a 100% de forma física quando a nova temporada começar. Ele acabou de ser visto em Santa Monica fazendo uma preparação física extrema.

Aaron Rodgers treina nas instalações da USC

Imagens coletadas pelo pessoal do New York Post mostram Aaron Rodgers subindo e descendo escadas e ficando completamente seco após um treino intenso. Para quem se lembra de sua carreira universitária, Aaron Rodgers jogou na faculdade com o California Golden Bears da Universidade de Berkeley. As imagens captadas pela mídia são de Aaron Rodgers treinando com jogadores de futebol americano do USC Trojans e passando algum tempo com eles enquanto todos completavam o treino. Rodgers parecia estar lutando um pouco para recuperar o fôlego. Deve levar algumas semanas para ele voltar à forma, mas essas imagens provam que ele está levando a sério seu retorno ao futebol.

O quatro vezes MVP da NFL afirmou repetidamente que está 100% comprometido em voltar para ajudar o New York Jets depois que eles fizeram um esforço para contratá-lo do Green Bay Packers. Mesmo após a lesão, a equipe o apoiou e fez com que ele se sentisse parte do elenco, apesar de não ter disputado uma única partida após a lesão. Quando a lesão ocorreu pela primeira vez, o próprio Rodgers tinha dúvidas se voltaria ou não. Ele declarou que se aposentaria se não voltasse 100%. A julgar pelas imagens compartilhadas hoje, Rodgers está se sentindo em forma e pronto para ir.