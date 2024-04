‘Absolutamente selvagem’: Conor McGregor, outros profissionais reagem ao nocaute de Mike Perry em 60 segundos no BKFC KnuckleMania 4

Mike Perry cumpriu sua promessa de uma noite rápida e fácil no evento principal do show anual de grande sucesso do BKFC.

Perry enfrentou o ex-veterano do UFC Thiago Alves na atração principal do KnuckleMania 4 no sábado, no Peacock Theatre, em Los Angeles. “Platinum” precisou de apenas 60 segundos para afastar Alves, pois o derrubou com uma grande mão esquerda. Alves conseguiu se levantar antes da contagem de 10, mas não conseguiu manter o equilíbrio porque estava gravemente ferido, o que fez com que o árbitro acenasse.

Após a vitória, Perry fez uma acalorada promoção pós-luta, chamando Darren Till e até enviando uma mensagem respeitosa para Nate Diaz, que estava sentado no meio da multidão assistindo à ação.

Outros lutadores profissionais, incluindo o novo coproprietário do BKFC, Conor McGregor, aceitaram o trabalho de Perry e deram suas reações a outra vitória por paralisação para o rosto da promoção.

Eles deveriam apenas renomeá-lo para BKFC de Mike Perry por enquanto -Terrance McKinney (@twrecks155) 28 de abril de 2024

Faça um bode expiatório -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 de abril de 2024

Platina sem platina -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 de abril de 2024

“Platinum” Mike Perry provou seu metal com um precioso gancho de esquerda e mandou Thiago Alves para o canil. Ele chama qualquer um, todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, mas prova que realmente é o Rei da Violência #BKFCKM4 pic.twitter.com/FMEGh9ZZai – “Imundo” Tom Lawlor Tom Lawlor (@FilthyTomLawlor) 28 de abril de 2024

Parece-me que Perry precisa de um verdadeiro lutador para brigar #bkfc ‍♂️ -BRYAN BARBEREN (@bryan_barberen) 28 de abril de 2024