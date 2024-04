Ação conjunta entre Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo beneficia Campo Redondo com pavimentação em asfalto

Homens e máquinas trabalham na pavimentação do principal acesso e da mais movimentada rua do Campo Redondo, antigo povoado incorporado ao perímetro urbano do município de Penedo.

O trabalho realizado pelo Governo de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Penedo é resultado do bom relacionamento institucional entre as administrações do Governador Paulo Dantas e do Prefeito Ronaldo Lopes.

O investimento vai além da qualificação em mobilidade urbana, acrescentando melhoria para a qualidade de vida dos moradores do Campo Redondo, comunidade atendida em seu pleito antigo.

“Nós retomamos as obras de asfaltamento das ruas de Penedo, que é um convênio do município com o governo Paulo Dantas”, explica Ronaldo Lopes sobre o trabalho que será estendido para o bairro Raimundo Marinho, beneficiando os conjuntos residenciais de moradia popular Nilo Menezes, Vale do Marituba e Cidade do Povo, além do primeiro núcleo da comunidade Cooperativa.

Ainda em relação aos serviços no Campo Redondo, o prefeito penedense destaca que o investimento inclui a construção das calçadas, linha d’água e outra obra há muito tempo esperada pelos moradores do bairro.

“Também fizemos um grande serviço de drenagem para resolver, em definitivo, esse problema que atingia os moradores do Campo Redondo”, acrescenta Ronaldo Lopes sobre mais uma demanda popular atendida em sua administração.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Felipe Cavalcante

Vídeo Felipe Cavalcante