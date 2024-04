Aceitação do cartão EBT: Quais farmácias e drogarias aceitam vale-refeição?

Tele Cartão EBT tornou-se uma ferramenta insubstituível para todos os Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP). Para todas elas, existem farmácias locais e algumas redes de farmácias nacionais que também aceitam vale-refeição, e aqui contamos quais.

FOTOos benefícios ajudam os beneficiários a complementar sua dieta com alimentos saudáveis. Entre os itens que podem ser adquiridos com vale-refeição são laticínios, pão, cereais, salgadinhos e bebidas não alcoólicas.

Pelo contrário, o que você não pode comprar com esse dinheiro são guardanapos, papel toalha, papel higiênico, produtos de limpeza, produtos de escritório, cosméticos e produtos de higiene. Você também não pode comprar cerveja, vinho, cigarros ou tabaco.

As mesmas restrições se aplicam em farmácias. Entre os itens que podem ser encontrados na farmácia e que não podem ser adquiridos com o Cartão EBT são vitaminas, suplementos dietéticos e medicamentos.

As redes participantes

As três principais redes de farmácias dos EUA aceitam Cartões EBT: CVS, Walgreense Ritual de ajuda. A maioria das lojas das três redes aceita vale-refeiçãoPorém, o melhor é ligar com antecedência para cada estabelecimento para confirmar se eles estão no programa.

Outro pequeno inconveniente é que atualmente você não pode pagar on-line para itens elegíveis com o Cartão EBT em qualquer uma das três cadeias.

Para saber se a sua farmácia local aceita o Cartão EBTvocê pode usar o Localizador de varejistas SNAP do Departamento de Agricultura dos EUA.

Saldo no seu cartão EBT

Você pode descobrir o saldo do seu Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) analisando seu recibo de compra mais recente. A maioria das lojas imprime seu saldo no recibo.

Você também pode verificar no seu estado FOTO aplicativo administrador do programa ou entre em contato com seu estado Escritório SNAP.