Acidente triplo de Tesla acontece em Los Angeles, produtor de Hollywood envolvido

Confira essas fotos tiradas de uma cena de acidente em Bev Hills na quarta-feira – onde ocorreu um engavetamento de Tesla de três vias no cruzamento da Rexford Drive com a Beverly Drive, e parece que havia alguns modelos diferentes na mistura, não para mencionar vários graus de danos.

Beacher está com a camisa rosa com seu nome bem no centro do peito nas fotos, falando com um policial e outra mulher em determinado momento enquanto folheava a papelada… ele também estava ao telefone em determinado momento e parecia um pouco estressado.