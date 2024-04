Acusadores de Michael Jackson dizem que têm direito às fotos de sua genitália

Michael Jackson A produtora quer impedir que dois de seus acusadores coloquem as mãos em fotos policiais que podem incluir imagens de suas partes íntimas – mas eles dizem que têm todo o direito de obter o material.

João Carpinteiro – o advogado representando Wade Robson dar James Safechuck – diz ao TMZ … “O Departamento de Polícia de Los Angeles e o Departamento de Polícia de Santa Bárbara deram a Michael Jackson e sua equipe jurídica, incluindo Thomas Mesereau, todas as evidências incriminatórias mostrando que Michael Jackson estava abusando sexualmente de crianças e que suas corporações sabiam disso.”

John afirma que as empresas de Michael Jackson têm essas evidências há décadas – e por isso ele acredita que têm direito à mesma informação.

Ele acrescenta… “Eu entendo porque a equipe de defesa de Michael Jackson não quer que fiquemos com ele.”

Thomas Mesereau dar Jennifer Keller – os advogados que representam as corporações de Michael Jackson – reagiram às alegações de John, considerando-as falsas. Eles dizem que a equipe de Wade e James tem as mesmas informações que eles… insistindo que não há nenhuma evidência confiável que prove que MJ alguma vez infligiu abuso a eles quando crianças.

TMZ. com

Eles dizem ao TMZ… “Isso foi confirmado pelo longo julgamento criminal do Sr. Jackson em 2005, onde ele foi absolvido 14 vezes e completamente exonerado por um júri muito conservador. Esta é uma tentativa desesperada de Robson, Safechuck e seus advogados de envenenar para o júri e para promover suas alegações não corroboradas contra Michael Jackson. Este caso deveria ser julgado em um tribunal, não na mídia.”

Essas declarações concorrentes vêm na esteira da produtora de MJ tentando bloquear A equipe de Wade e James acessasse seu arquivo criminal … alegando que os acusadores estavam pescando doses do lixo do Rei do Pop.