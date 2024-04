Adivinhe em quem essa gracinha do Coachella se transformou!

Antes que essa fofa patootie com seu pônei loiro se transformasse em uma atriz e cantora americana, ela estava relaxando em seu vestido branco, indo para o estúdio de gravação e crescendo em Quakertown, Pensilvânia.

Com apenas 10 anos, ela iniciou sua carreira de cantora postando covers de músicas cantando Adele dar Cristina Aguilera. Você provavelmente a reconheceria por seus papéis principais em “Girl Meets World” e “Adventures In Babysitting” do Disney Channel.