Adivinhe em quem esse Lil’ Kiddy se transformou!

Antes que essa gracinha de cabelos cacheados relaxando no sofá se transformasse em uma atriz americana, ela estava apenas abraçando seu gatinho, atuando aos 9 anos de idade e crescendo na Pensilvânia.

Ela fez sua estreia como atriz como a adolescente malcriada de Bat Mitzvah no programa de sucesso da HBO “Sex And The City”, mas é mais conhecida por seus papéis como Max Black em “2 Broke Girls” e Darcy Lewis na franquia ‘Thor’.