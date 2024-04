Adivinhe em quem esse menino de macacão se transformou!

Antes de esse doce garoto vestindo macacão listrado se transformar em ator e comediante americano, ele era apenas um garoto legal da cidade de Nova York, cruzando a selva de concreto com grandes sonhos de ter sucesso na indústria do entretenimento.

Depois de aparecer no “The Rosie O’Donnell Show” em 1996, ele passou a atuar no “The Amanda Show” e fez sua estreia no cinema em “Snow Day”.