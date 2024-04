Adivinhe em quem esse pequeno cowboy se transformou!

Antes de esse garoto durão segurando seu troféu se transformar em jogador de rugby e estrela de reality show, ele estava crescendo na Nova Zelândia, correndo para cima e para baixo no campo e comemorando o Dia da Agricultura nos anos 90.

Durante a pandemia de 2020, sua famosa esposa o estreou no Instagram usando uma de suas sungas preferidas… Mais tarde, ele fez a pergunta no ‘VPR’ e subiu ao altar no México apenas um ano depois.