Adivinhe em quem esse ursinho se transformou!

Antes que essa garota bem-humorada usando seu chapéu estiloso se transformasse em uma grande estrela de cinema de Hollywood, ela estava apenas segurando seu ursinho, crescendo com suas duas irmãs em Charleston, West Virginia, e aprendendo os aplausos da irmandade Pi Beta Phi na Universidade Denison.

Ninguém interpreta “13 Going On 30” melhor do que Jenna Rink… E você nunca deve subestimar suas habilidades de atuação governamental como agente dos Estados Unidos. Quando essa bela morena não está profundamente envolvida em seus roteiros, ela orgulhosamente possui seu papel de mamãe ursa para seus três filhos!