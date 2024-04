Advogados Gloria Allred e Brian Dunn sobre o legado do julgamento de OJ Simpson

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dois dos advogados ligados a OJ SimpsonO infame julgamento criminal de 2012 está a reflectir sobre o impacto duradouro do caso no sistema de justiça e na sociedade em geral… e vêem as questões-chave do julgamento de forma muito diferente.

Gloria Allredfamosa advogada e defensora dos direitos das mulheres, juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” para compartilhar suas memórias de representar Nicole Brown Simpsonfamília.

Allred relembrou o momento em que Simpson foi absolvido – ela estava no tribunal, sentada ao lado do pai de Nicole e de sua irmã, Denise – e apesar do veredicto, ela diz que estava confiante de que ele havia matado Nicole e Ron Goldman.

Ela foi rápida em salientar que o júri no seu julgamento civil por homicídio culposo concordou quando, em 1997, o consideraram responsável pelas mortes.

Allred admite que o julgamento criminal de Simpson resultou em lições inestimáveis… incluindo o encorajamento de grupos de direitos das mulheres a responsabilizar os homens, caso estes cometam atos violentos contra as mulheres.

E, embora a equipe de defesa de Simpson tenha retratado OJ como vítima de policiais racistas durante vários meses de depoimento… Allred diz que o caso era realmente sobre violência de gênero.



Mas, Brian Dunn – atualmente diretor administrativo da The Cochran Firm em Los Angeles – trabalhou em estreita colaboração com Johnnie Cochran naquela época, e diz que o princípio central do julgamento eram as relações raciais… acrescentando que o caso chamou a atenção para alguns elefantes enormes na sala.

Dunn diz que o julgamento ainda é muito comentado por causa desse elemento racial – com questões de injustiça racial tornando impossível para o público simplesmente deixar o assunto passar.

Na verdade, quase imediatamente após a notícia sobre O assassinato de Simpsonas reações nas redes sociais deixaram claro que as pessoas ainda estão divididas sobre a sua culpa ou inocência… apesar das montanhas de provas – ADN e outros – apresentadas durante o seu julgamento criminal.

BD também falou sobre o legado de Cochran… enquanto falava nada menos do escritório de Johnnie. JC faleceu em 2005, mas fomos informados de que a empresa manteve o escritório totalmente igual nos anos seguintes à sua morte.