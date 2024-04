AJ Brown atinge o status de recebedor mais bem pago após extensão dos Eagles

EUNa medida em que solidificam seu compromisso com a excelência, o Philadelphia Eagles garantiu receptor largo estrelaAJ Brown para o longo prazo.

Brown deve arrecadar US$ 96 milhões

Sobre Quinta-feira tarde, o Águias anunciou um lançamento inovador prorrogação de contrato por três anos vale a pena escalonar US$ 96 milhões.

Este acordo monumental, com US$ 84 milhões em dinheiro garantido, impulsiona Brown ao topo dos recebedores da NFL como o Mais bem pago na história da liga.

Com um salário médio anual de US$ 32 milhõesa extensão de Brown eclipsa os recordes anteriores estabelecidos pelo destaque do Lions Amon-Ra St. e estrela dos Golfinhos Monte Tyreekambos ganhando aproximadamente US$ 30 milhões por temporada.

Este acordo colossal marca um aumento significativo em relação ao Marrom contrato anterior de quatro anos, que o levou a ganhar cerca de US$ 25 milhões anualmente após sua troca do Tennessee Titans para Filadélfia.

Águias garantem a melhor arma ofensiva para o longo prazo

Desde que vestiu o Águias cores, Marrom mostrou seu talento excepcional em campo.

Seu desempenho notável na última temporada, acumulando 1.456 jardas e sete touchdowns, solidificou ainda mais seu status como um dos principais criadores de jogo da liga.

Essa produção impressionante vem logo após sua campanha estelar de 2022, onde ele registrou 1.496 jardas de recepção e 11 touchdowns, o recorde de sua carreira, durante o time. Super Bowl correr.

Apesar do final decepcionante da temporada anterior caracterizado por uma queda no final da temporada e uma eliminação precoce nos playoffs Marrom compromisso inabalável com o Águias organização nunca vacilou.

Abordar rumores de descontentamento e exigências comerciais em FevereiroBrown expressou inequivocamente seu desejo de permanecer na Filadélfia por um longo prazo, enfatizando seu amor pelo time e sua atmosfera de vestiário.

Com esta extensão histórica do contrato, Marrom mandato com o Águias se estende até a temporada de 2029, garantindo seu papel fundamental nos empreendimentos futuros da equipe.

Emparelhado com o quarterback Jalen dóique recentemente assinou seu próprio contrato de longo prazo, Marrom forma uma dupla formidável preparada para dominar o NFC Leste e além nos próximos anos.