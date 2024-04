Alex Jones relaxando no Havaí, ainda deve milhões às famílias de Sandy Hook

Alex Jones está vivendo no Havaí, relaxando na piscina e bebendo… embora sua enorme dívida com as famílias das vítimas de Sandy Hook ainda não tenha sido paga.

Testemunhas oculares na ilha de Kaui disseram ao TMZ… o polêmico podcaster estava em um resort chique no início desta semana com sua esposa Érikae eles não pareciam ter nenhum outro familiar ou amigo com eles.

Jones estava vestido de maneira bastante descontraída para suas férias tropicais… usando camisetas e shorts enquanto passeava pela piscina do hotel e pela área do bar.

Embora ele tenha se mantido discreto, fomos informados de que pelo menos uma pessoa reconheceu Jones – e veio apertar sua mão e elogiá-lo por seu trabalho.

Ver Jones vivendo isso não agradará a muitas pessoas … especialmente aos membros da família Sandy Hook, a quem ele deve uma sentença judicial massiva, e toda a sua empresa poderá ser liquidada para pagá-los.

Lembre-se, as famílias das vítimas eram recebeu US$ 1,5 bilhão pelas teorias da conspiração que Jones defendeu sobre o tiroteio em massa na escola de 2012. Em dezembro, Alex tentou oferecer um total mínimo de US$ 55 milhões às famílias nos próximos 10 anos antes de pedir falência.

Tudo isso e muito mais é abordado no novo documentário da HBO “The Truth vs. Alex Jones”, que conduz os espectadores pelos comentários de Jones e pelo julgamento subsequente.