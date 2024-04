Alex Pereira arrasa Jamahal Hill com nocaute devastador no primeiro round para encerrar o UFC 300

A lenda de Alex Pereira continuou a crescer com sua última vitória para encerrar o histórico card do UFC 300 na noite de sábado.

Após uma noite de luta cheia de ação, o atual campeão meio-pesado do UFC deu um enfático ponto de exclamação na noite com um nocaute impressionante no primeiro round para finalizar Jamahal Hill e defender seu cinturão.

O final veio depois que Pereira dispensou o árbitro Dean após um golpe baixo e, segundos depois, ele acertou Hill com um monstruoso gancho de esquerda. Os olhos de Hill rolaram para trás quando ele caiu na tela com Pereira rapidamente o seguindo até o chão.

Pereira desferiu mais alguns chutes enquanto Hill ficava mole e Dean corria para interromper a disputa com a paralisação oficial chegando aos 3:14 do round inicial.

“Vocês podem ver o que eu estava fazendo lá”, disse Pereira após a vitória. “Eu falei para todo mundo o tempo todo, ele é um cara forte. Não posso fugir da minha estratégia. Isso é exatamente o que eu estava fazendo. Tudo correu perfeitamente.”

Foi efetivamente um desempenho impecável, já que Pereira não sofreu nenhum dano na luta, exceto alguns chutes internos de Hill durante as primeiras trocas. Os meio-pesados ​​demonstraram muito respeito um pelo outro, ambos percebendo que um único erro poderia facilmente encerrar a luta.

Foi exatamente assim que aconteceu, porque Pereira continuou medindo a distância com uma série de chutes nas pernas, mas nunca exagerando nos golpes. Só quando o golpe baixo reverberou em sua xícara é que Pereira reiniciou momentaneamente antes de voltar para outra troca com Hill.

Pereira deu um passo à frente e desferiu o gancho de esquerda que mandou Hill para a tela em uma queda dramática. Os socos seguintes apenas garantiram que não houvesse dúvidas sobre a finalização, já que Pereira derrubou Hill de uma vez por todas.

Em seguida, os lutadores se abraçaram e trocaram algumas palavras apesar de algumas desavenças entre eles durante os dias que antecederam o evento. No que diz respeito ao desempenho, Pereira admitiu que aborda todas as lutas exatamente da mesma maneira e esses são os resultados que ele queria.

“Para ser sincero, quando entro no octógono, não me vejo como campeão”, disse Pereira. “Eu faço a mesma coisa fora disso na minha vida pessoal. Não deixo esse cinto subir à cabeça. Tenho que vir aqui e tenho que ganhar esse cinturão todas as vezes para ser campeão. Eu nunca deixo isso subir à minha cabeça.”

Quanto ao que vem a seguir, Pereira falou muitas vezes antes do UFC 300 que queria realmente dar uma reviravolta rápida e competir no UFC 301, no Brasil, em maio. Isso parece bastante improvável, embora Pereira tenha lançado uma ideia interessante para encerrar que pode pelo menos chamar a atenção do UFC.

“Quero continuar defendendo esse cinturão”, disse Pereira. “Falei muito sobre lutar no Brasil se vencesse essa luta. Ganhei essa luta, não estou machucado, não aconteceu nada. Quero lutar no peso pesado.”