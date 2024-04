Alex Pereira explica a dispensa do árbitro Herb Dean, comemoração do meme após nocaute em Jamahal Hill

Alex Pereira não deixaria que uma pequena falta atrapalhasse outra finalização de destaque.

“Poatan” manteve o título dos meio-pesados ​​​​com um nocaute brutal sobre Jamahal Hill no primeiro round na luta principal do UFC 300, no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Adicionar outro nocaute ao seu currículo não é novidade para Pereira, mas a maneira como esse aconteceu definitivamente causou espanto.

Primeiro, Pereira foi visto dispensando o árbitro Herb Dean enquanto o árbitro tentava intervir para responder a um chute baixo de Hill que pareceu atingir a virilha de Pereira. Segundos depois, Pereira derrubou Hill com a mão esquerda e finalizou com socos no chão.

Então, por que Pereira não permitiu uma pausa na ação quando foi atingido por um golpe ilegal? Ele simplesmente não queria quebrar seu fluxo.

“Eu estava começando a me distanciar”, disse Pereira na coletiva de imprensa pós-luta da noite por meio de um tradutor de português. “Comecei a usar chutes de perna desde o início para saber a distância dele. Ele é canhoto, então é um pouco mais difícil.

“Meu plano de jogo era começar a jogar as mãos depois disso, então ele deu o chute na virilha, mas não doeu muito, então optei por continuar empurrando para não ter que zerar a distância. Aproveite o momento.”

A vitória estendeu uma seqüência de três vitórias consecutivas para Pereira e acrescentou mais um capítulo à sua carreira única no MMA, que o viu passar de campeão de duas divisões do Glory Kickboxing a campeão de duas divisões do UFC em menos de quatro anos. Pereira derrotou Jiri Prochazka no UFC 295 e conquistou o cinturão dos meio-pesados, que foi desocupado por Hill devido a lesão.

Enquanto Hill estava na prateleira, ele manteve o título em vista e frequentemente fazia propostas para querer lutar pelo título quando voltasse à ação. A tensão entre Pereira e Hill atingiu o auge em uma entrevista coletiva na última quinta-feira, quando Hill quebrou uma cabeça de pedra que é um símbolo conhecido da marca de Pereira.

Esse insulto levou Pereira a exibir uma pose comemorativa que rapidamente se tornou viral.

“Já falei com minha equipe que queria lutar cinco rounds, mas se acontecesse o nocaute era isso que eu ia fazer”, disse Pereira. “Ele não se comportou tão bem. Ele começou respeitoso durante a semana e depois fez o que fez durante a coletiva de imprensa e a pesagem, então, honestamente, o mínimo que eu poderia fazer era apenas isso para ele.”

Um outro aspecto do confronto que gerou intriga foi a estreita amizade de Pereira com o técnico Glover Teixeira – o lutador que Hill derrotou para se tornar campeão dos meio-pesados ​​​​do UFC em janeiro de 2023. Pereira e Hill se entreolharam de forma memorável dentro da jaula após a vitória de Hill naquela noite, mas Pereira insiste que não havia intenção de vingar a derrota do amigo quando ele entrou na jaula no UFC 300.

“Não, vim aqui focado para lutar com ele”, disse Pereira. “Sem vingança, sem nada na minha cabeça. Acredito que quando você leva as coisas tanto a sério, acaba estragando tudo. Então vim aqui como se Jamahal nunca tivesse lutado com Glover antes.”