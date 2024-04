Alex Pereira promete fazer Jamahal Hill pagar um pouco pela coletiva de imprensa do UFC 300

No confronto final do UFC 300, Alex Pereira e Jamahal Hill trocaram olhares e previsões sobre a queda do oponente na noite de sábado.

Hill, enfrentando vaias da multidão, ignorou sua recepção em Las Vegas e falou sobre seu retorno de uma lesão no tendão de Aquiles que pode encerrar sua carreira.

“Isso é tudo para mim”, disse ele ao comentarista do UFC Joe Rogan após encarar o campeão Pereira. “Independentemente de vocês vaiarem, não importa como todos vocês se sintam, o que eu quase perdi, o que quase perdi, o que poderia ter acontecido comigo, o que eu perdi, isso colocou um fogo em mim. Definitivamente colocou um fogo em mim.

“De qualquer forma, vou deixar tudo aí. Estou muito feliz por estar de volta.”

Hill resmungou e se afastou do microfone, claramente ainda animado com o confronto.

Pereira, por sua vez, prometeu fazer seu primeiro desafiante ao título dos meio-pesados ​​pagar por desrespeitá-lo na coletiva de imprensa do evento de sábado. Hill balançou uma cabeça de pedra que Pereira usou para se promover e a jogou no chão após um confronto intenso.

Isso contrastou com uma troca amigável de apertos de mão e autógrafos solicitados por Hill no início da semana da luta. Pereira deixou claro que não gostou da virada.

“Bem, é uma grande oportunidade lutar no UFC 300”, disse Pereira via tradutor. “É uma grande oportunidade. Estou muito entusiasmado com isso. Há alguns dias, esse cara disse que me respeitava, até me pediu para autografar a camisa dele, e fez o que fez ontem. Mas ele terá seu dia amanhã.

Pereira e Hill são a atração principal do UFC 300 no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Pereira defende o cinturão após conquistar o título vago com um nocaute sobre Jiri Prochazka no UFC 295. Hill espera retomar o cinturão que perdeu ao abrir mão do título após a lesão no tendão de Aquiles, que o deixou de lado por 15 meses após a conquista do título dominante. Glover Teixeira no UFC 283.