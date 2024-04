Alex Pereira se voluntaria para lutar no UFC 301 e diz que ‘chegou a hora’ da prova dos pesos pesados

Alex Pereira nocauteou Jamahal Hill na luta principal do UFC 300 e imediatamente disse que estava a bordo com uma reviravolta de 21 dias para ser a atração principal do UFC 301 no Rio de Janeiro. E ele se sente pronto para fazer isso no peso pesado.

“Poatan” parou Hill violentamente em pouco mais de três minutos na noite de sábado em Las Vegas e revelou seu plano durante sua entrevista na jaula com Joe Rogan. Falando com a mídia nos bastidores naquela noite, Pereira acrescentou que cabe ao UFC fazer isso acontecer.

O UFC 301 acontece no dia 4 de maio e é encabeçado por Alexandre Pantoja x Steve Erceg pelo título peso mosca, com José Aldo voltando da aposentadoria para enfrentar Jonathan Martinez no co-evento principal. Caso Pereira seja adicionado ao cartão, esses nomes poderão ocupar um lugar na marquise.

“Quero lutar, claro”, disse Pereira em português. “Já disse que quero lutar no Brasil, mas isso não está no meu controle. Mas deixo claro aqui que quero isso. Vamos ver o que acontece.”

Pereira sagrou-se campeão dos médios do UFC e decidiu subir de peso após perder a revanche imediata para Israel Adesanya, e agora detém o recorde de 3 a 0 no meio-pesado.

“Estou evoluindo muito e muito rapidamente”, disse Pereira, “então acho que é hora [to fight at heavyweight], e eu posso fazer isso. Foi 100% ideia minha. Eu tenho altura para isso. E não só isso, meu peso ainda não está bom, mas tenho ganhado peso muito rápido, sem nenhum treinamento extra de força. Se eu fizer algum treinamento de força, com certeza chegarei bem.”

Pereira disse que não vai convocar nenhum peso pesado para um possível confronto no UFC 301, cabendo à promoção escolher “quem achar melhor” para a tarefa.

“Você tem que ser desafiado”, disse Pereira sobre seu segredo para a grandeza após conquistar dois cinturões em tão pouco tempo no UFC. “Quando treinamos para uma luta sabemos que temos um grande desafio pela frente e estou motivado com tudo que está acontecendo neste momento. Isso me faz evoluir e dar o meu melhor. É isso que me motiva.”