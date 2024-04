Alex Pereira vence Francis Ngannou como o perfurador mais forte do UFC após novo teste

Bde volta em 2018, Francisco Ngannou estabeleceu um recorde mundial como o perfurador mais difícil nas artes marciais mistas. Eles usaram uma máquina para medir seu poder de soco em um vídeo divulgado pelo pessoal do PowerKube em 2018. De acordo com a máquina, Francis Ngannou embalou 129.161 unidades em um único soco. Desde então, esse recorde foi mantido até esta quarta-feira. Campeão brasileiro meio-pesado do UFC Alex Pereira foi quem quebrou o recorde. Pereira não só já está entre alguns dos maiores nomes da história do UFC como campeão em duas divisões. Agora, ele conquistou um recorde que parecia impossível de ser quebrado por um dos pesos pesados ​​mais dominantes da memória recente. Hoje, Ngannou não faz mais parte do UFC e Pereira acabou de apagar seu nome deste livro de recordes específico.

Alex Pereira quebra recorde de socos de Francis Ngannou no UFC PITwitter

Quantas unidades um perfurador Alex Pereira embala?

A menos que a máquina esteja quebrada, Alex Pereira não apenas superou Francisco Ngannou soco, mas ele explodiu completamente aquele disco antigo. De acordo com esta máquina, o único golpe de Pereira tem um efeito escandaloso 191.796 unidades. Para um lutador que começou no peso médio e hoje é campeão dos meio-pesados, isso é um soco e tanto. Assistir a esse nível de força faz com que todos apreciem ainda mais o nocaute de Israel Adesanya contra Alex Pereira. Porque aos poucos, ‘Poatan’ está se tornando o homem mais assustador do UFC com manifestações como essa. Estamos a poucos dias de sua primeira defesa de título em sua nova divisão.

Alex Pereira está liderando o cartão em UFC 300, onde enfrentará Jamahal Hill para definir quem é o melhor na categoria de peso. Caso tenha sucesso neste evento, Pereira dará continuidade à sua incrível carreira no esporte que já nos proporcionou alguns dos momentos mais eletrizantes do MMA da atualidade. Ter uma vantagem de mais de 60 unidades em comparação com o poder de soco de Francis Ngannou deveria fazer com que mais de um torcedor fosse até o agenciador de apostas e apostasse todo o seu dinheiro na rede vencedora de ‘Poatan’ no sábado. Como Pereira será justo contra Jamahal Hill em UFC 300?