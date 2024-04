Alex Rodríguez revela que deu a Pat Mahomes o ‘pior conselho de todos’: ‘Deixe o futebol e jogue beisebol’

Quarterback do Kansas City Chiefs, três vezes MVP da NFL e campeão do Super Bowl, Patrick Mahomes agora é considerado um dos melhores da história da liga. No entanto, as coisas poderiam ter mudado conforme ele cresceu perto do beisebol e queria imitar seu pai.

Mahomes revelou recentemente em uma entrevista ao Times que seu coração sempre esteve no beisebol. Crescendo no Ambiente da MLB, já que seu pai jogou durante 11 temporadas nos Majors, ele foi atraído pelo estilo de vida de um jogador profissional.

O conselho ‘horrível’ de A-Rod para Pat Mahomes

O lendário e controverso Alex Rodrguez jogou com Mahomes Sr. no Texas Rangers durante a temporada de 2001 da MLBe o ex-jogador dos Yankees disse ao Times no mesmo artigo que talvez ele deu ao futuro astro da NFL ‘o pior conselho de todos’ naquela época, quando o conheceu quando criança.

A-Rod tinha acabado de assinar o maior contrato da história do esporte naquela época com o Texas Rangers, com um contrato massivo de 10 anos e US$ 252 milhões, e ele lembra que disse ao jovem Pat Mahomes para manter os passos de seu pai no beisebol e pare de jogar futebol, dizendo que ‘havia dinheiro na MLB’.

Patrick Mahomes sempre teve coração de campeão. Lembro-me de Pat quando criança, vindo treinar com seu pai para jogar bolas de beisebol para mim e meu companheiro de time. Lembro-me claramente de ter dado a ele o pior conselho de todos os tempos. ‘Não jogue futebol. O dinheiro está no beisebol. Estou feliz por estar errado e feliz por ele não ter ouvido! Patrick transcendeu o futebol para se tornar um dos atletas mais respeitados de todos os tempos, dentro e fora do campo. Alex Rodríguez

Mahomes foi um excelente atleta no ensino médio, jogando futebol americano, beisebol e basquete simultaneamente na Whitehouse High School, no Texas.

Ele se comprometeu com a Texas Tech University para jogar futebol, mas, ao mesmo tempo, era uma grande perspectiva no beisebol, já que o Detroit Tigers o selecionou na 37ª rodada do Draft da MLB de 2014, mas ele não assinou, pois em vez disso perseguiu o futebol.