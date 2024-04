EUum movimento que reflete a atenção meticulosa dos New York Yankees aos detalhes, o Bombardeiros do Bronx estabeleceram novos limites para o traje em campo do defensor externo Alex Verdugo.

Enquanto o dos Yankees A infame política de pêlos faciais tem sido um tema de discussão há muito tempo, parece que a organização está agora a alargar os seus regulamentos às jóias, especificamente às correntes usadas pelos jogadores.

Verdugoque recentemente se juntou ao Ianques depois de ser negociado com o Boston Red Sox, está acostumado a usar várias correntes durante os jogos.

No entanto, Ianques gerente Aaron Boone decretou que Verdugo é permitida apenas uma corrente em volta do pescoço por jogo.

“Tem sido meio difícil, cara.”Verdugo confessou à Associated Press. “Porque normalmente estou acostumada a usar três ou quatro.”

Apesar do ajuste, Verdugo cumpriu a nova diretriz, aderindo à regra da cadeia única durante a série de abertura contra o Houston Astros.

Isso contrasta fortemente com seu hábito anterior de levar pelo menos seis correntes por viagem.

Em seu acervo, uma corrente tem especial significado para Verdugo.

Uma peça personalizada desenhada para sua mãe, que lutou contra o câncer de mamaapresenta fitas de câncer de mama com corações conectando-as.

Verdugo planeja presentear sua mãe com esta preciosa corrente após a conclusão do tratamento, já que ela agora está livre do câncer.

Verdugo lança bomba crucial em duas corridas contra o Arizona

Em um notável desempenho em campo, Verdugo mostrou suas proezas durante o jogo de quarta-feira contra o Arizona Diamondbacks.

Apesar de um início lento na base, Verdugo entregou um momento crucial na 10ª entrada, quebrando um home run de duas corridas para impulsionar o Ianques para uma vitória por 6-5.

“Alex Verdugo. Alexandre, o Grande,” exclamou o dos Yankees locutor, John Sterlingquando a bola passou por cima da cerca do campo direito.

Refletindo sobre seu desempenho de embreagem, Verdugo expressou satisfação com sua contribuição para a equipe e apreciou a camaradagem entre seus companheiros.

Como Verdugo celebra um ano de contrato com o Ianquesseu desempenho em campo continua sob escrutínio.

Com grandes expectativas para a próxima temporada, tanto os torcedores quanto a administração acompanharão de perto suas contribuições para o time.