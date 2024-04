Alterar o número do Seguro Social: Quanto pode custar para alterar o seu número SS?

Tele Número de Segurança Social (SSN) serve como um identificador crítico, rastreando dados pessoais, como histórico de emprego, contribuições fiscais e Seguro Social benefícios. Conseqüentemente, mudando seu SSN é geralmente desencorajado devido ao potencial de confusão e complicações.

No entanto, em circunstâncias específicas, o Administração da Segurança Social (SSA) poderá conceder um novo SSN mediante solicitação, desde que o requerente possa fundamentar uma necessidade legítima da mudança.

Critérios de elegibilidade para SSN

Para se qualificar para um novo SSNos indivíduos devem atender a certos critérios definidos pelo ASS. Estes incluem casos de roubo de identidade, em que os problemas persistem apesar das tentativas de os resolver, ou situações que envolvem assédio ou abuso, em que o SSN está sendo explorado para controlar atividades financeiras.

Além disso, discrepâncias decorrentes de SSN atribuições dentro de famílias ou casos em que vários indivíduos compartilham o mesmo SSN pode justificar uma mudança. Além disso, os indivíduos com objecções religiosas ou culturais genuínas à sua SSN pode solicitar um novo número, apoiado por documentação de instituições religiosas relevantes.

É difícil alterar seu número de Seguro Social?

Obtenção de um novo SSN implica um processo estruturado supervisionado pelo ASS. Os candidatos devem reunir a documentação necessária, incluindo prova de identidade e provas que suportem o seu pedido de novo SSN.

O formulário oficial de inscrição, Formulário SS-5, deve ser preenchido com precisão e enviado juntamente com os documentos comprovativos ao órgão local Seguro Social escritório. Para indivíduos que residam fora dos Estados Unidos, é necessário entrar em contato com a Unidade Federal de Benefícios apropriada ou com a embaixada ou consulado dos EUA mais próximo.

Após a submissão da candidatura, os candidatos deverão manter comunicação com o ASS para monitorar o andamento de sua solicitação. Qualquer informação ou esclarecimento adicional exigido pela SSA deverá ser prontamente fornecido para agilizar o processo. De referir que o processo é gratuito.

Ao mudar um SSN é uma decisão significativa com implicações para questões pessoais e financeiras, proporciona um recurso vital para indivíduos que enfrentam desafios relacionados com a identidade.