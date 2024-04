EUum confronto emocionante em Campo Lower.com em Centro de Colomboa seleção feminina de futebol dos EUA conquistou seu sétimo Título da Copa SheBelieves antes das Olimpíadas de Paris em 2024.

Enfrentando Canadá numa final muito disputada, o USWNT saiu vitorioso em uma disputa repentina de pena de morte após um empate em 2 a 2 que manteve os torcedores tensos.

Pela quinta vez consecutiva desde 2019, o USWNT provou seu domínio no Copa SheBelievesgarantindo seu sétimo campeonato geral desde o início do torneio em 2016.

Esta vitória histórica também marcou o quinto triunfo consecutivo desde 2019.

Com mais de 19.000 espectadores testemunhando o jogo cheio de açãoAlyssa Naeher emergiu como o herói do USWNT na disputa de pênaltis.

Fazendo três defesas cruciais, Mais perto o desempenho foi fundamental para garantir a vitória de sua equipe.

O momento decisivo veio no final da sétima rodada, quando Emily Fox marcou o pênalti da vitória, selando o USWNT triunfar sobre seu amargo rival.

A jornada para a vitória não foi isenta de desafios, como Canadá lutou ferozmente durante toda a partida.

Sofia Smith desempenhou um papel fundamental na mobilização USWNT de uma desvantagem de 1-0 com golos aos 50 e 68 minutos, mostrando a resiliência e determinação da equipa.

No entanto, Canadá conseguiu empatar o placar em 2 a 2 com um pênalti tardio de Adriana Leon aos 86 minutos.

A vitória contra Canadá no Final da Copa SheBelieves chega pouco mais de um mês depois do USWNT triunfar sobre o mesmo adversário no Copa Ouro Concacaf W semifinal.

Mais uma vez a partida foi decidida nos pênaltis, evidenciando o espírito competitivo entre as duas equipes.

USWNT pronto para continuar a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris

Com esta vitória, o USWNT continua em alta após vencer campeonatos consecutivos – o Taça Ouro e Copa SheBelieves-no mês passado.

Embora estas conquistas não possam apagar a decepção dos anteriores Copa do Mundoeles servem como marcos cruciais enquanto a equipe se prepara para o próximo Olimpíadas de Paris.

O Copa SheBelieves final também marcou o fim do Long Kilgore mandato como treinador interino, com Emma Hayes definido para assumir funções de treinador em Poderia.

Kilgoreque guiou a equipe a um impressionante recorde de 11-1-2, entrega as rédeas como o USWNT antecipa os desafios do Olimpíadas sob Hayes’ liderança.

Olhando para frente, o USWNT retornará à ação no início Junho por dois amistosos contra Coreia do Sulproporcionando uma oportunidade para a nova gerente Emma Hayes fazer sua estreia.

Enquanto eles se preparam para o Olimpíadas de Parisonde enfrentarão Zâmbia, Alemanha, e Austrália na fase de grupos, o USWNT pretende continuar seu legado de excelência no cenário internacional.