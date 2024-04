Amber Heard comemora 38 anos com postagem rara no Instagram

Âmbar Ouvida marcou seu 38º aniversário com um brinde comemorativo, compartilhando um raro vislumbre de suas festividades no Instagram.

O ‘AquamanA atriz postou uma foto sua desfrutando de uma taça de champanhe em uma elegante adega, legendando a imagem com “uma espécie de aniversário com champanhe” junto com emojis de coração rosa.

Amber Heard expôs a batalha contra o vício de Johnny Depp em 2022Marca English

Na foto, Ouvi dizer que parecia chique em um suéter dourado brilhante de gola alta, complementado com delicados anéis de ouro, um Apple Watch dourado e brincos elegantes. Sua maquiagem era discreta, mas glamorosa, complementada por esmalte transparente para a ocasião.

Os detalhes de Comemoração do aniversário de Heardn permanecem não revelados, não deixando claro com quem ela compartilhou o dia especial.

Ouvi a postagem recente no Instagram contrasta com sua atividade anterior, já que ela compartilhou uma foto pela última vez em janeiro com sua filha, Oonagh Paige. O comovente instantâneo do retrocesso retratado Ouvi Oonagh dar mamadeiranascido em abril de 2021, no set de ‘Aquaman e o Reino Perdido’.

Como tem sido a vida de Heard desde o julgamento?

Em julho de 2021, a Page Six revelou que Heard deu as boas-vindas a Oonagh por meio de uma substituta depois de descobrir que não poderia conceber naturalmente. Ouviu expressou imenso amor por sua filha, homenageando sua falecida mãe ao dando a Oonagh o nome do meio, Paige.

O nascimento de Oonagh veio quase um ano depois O julgamento de difamação de alto nível de Heard contra seu ex-marido, Johnny Deppque ela perdeu em junho de 2022. Depp processou Heard por US$ 50 milhões em 2019, alegando difamação após um artigo de opinião do Washington Post de 2018 sobre abuso.

Apesar de A contra-ação de US$ 100 milhões de Heard, ela foi condenada a pagar Depp US$ 10 milhões em danos compensatórios mais US$ 350.000 em danos punitivos.

Após o julgamento, Ouviu manteve-se discreta, vendendo sua casa na Califórnia e se mudando para a Espanha com a filha. Os relatórios sugeriram que ela havia se afastado de Hollywood, embora Heard refutou esta afirmação.

“Sigo em frente. A vida é assim”, durante uma entrevista local em maio de 2023.

O recente retorno de Heard à atividade nas redes sociais sugere um possível retorno à indústria cinematográfica, gerando especulações sobre seus projetos futuros e potencial retorno à tela grande.