Amigo de LeBron James sugere mudança de carreira enquanto estrela da NBA lança novos negócios

Lebron James lançou uma nova coleção de produtos para cabelos e cuidados com a pele à medida que aproveita o sucesso de seu talk show de sucesso na TV.

O homem de 39 anos está lançando uma coleção de sete conjuntos de produtos por meio da The Shop, que leva o mesmo nome de seu premiado programa, após firmar parceria com seu amigo de longa data Maverick Carter.

A série, co-criada por Paulo Rivera e Randy Mimsestreou na HBO em agosto de 2018 e está agora em sua sétima temporada.

Filmado em um ambiente de barbearia, James e Carter use suas conexões para convidar grandes nomes para o show – com a lenda da NFL Tom Brady, o rapper Drake e o ex-jogador de futebol David Beckham, apenas algumas das estrelas para participar de suas conversas em mesa redonda.

O NBA All-Star não pôde estar presente no evento de lançamento em Nova York devido a seus compromissos com o Los Angeles Lakers, com jogo fora de casa contra o Memphis Grizzlies na quarta-feira.

Mas Carter insiste que James esteve fortemente envolvido na fundação da marca The Shop, ao falar sobre como eles tiveram a ideia de seu novo empreendimento.

“Não houve momento aha, houve mais um sentimento”, Carter disse à revista PEOPLE. “Ele [James] foi muito claro sobre o que ele gostaria de ver em um produto. Não havia nada de que ele não fizesse parte.”

Resta saber quando James acabará pendurando sua camisa depois de gastar. Pode não ser tão cedo, visto que ele ainda está produzindo exibições influentes para o Lakers durante um período turbulento para a franquia da Conferência Oeste.

Mas Carter deu a entender que James poderia se tornar um empresário em tempo integral quando sua carreira finalmente chegasse ao fim – enquanto ele elogiava seu comprometimento e dedicação aos negócios.

“Ele é a pessoa mais comprometida e dedicada que já vi, e é por isso que ele é um grande realizador”, Carter continuou. “Acho que haverá muito mais para os fãs aprenderem sobre ele como seu [NBA] sua carreira termina e ele entra nos próximos capítulos de sua vida e carreira.”