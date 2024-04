Andrew Tate zombou impiedosamente por afirmar que apenas homens ‘gays’ gostam de sexo com mulheres

Andrew Tate O último discurso online foi atacado nas redes sociais depois que ele afirmou que homens que fazem sexo com mulheres por prazer são “provavelmente gays”.

O homem de 37 anos já se declarou misógino e é conhecido por gerar polêmica com seus discursos francos sobre homens, mulheres e relacionamentos.

Andrew Tate dobra a teoria da humilhação sobre John Cena nu no Oscar

E a Britânico-americano comentour não hesitou em dar a sua opinião sobre a construção de uma família, sugerindo que os homens só deveriam ter relações sexuais para “fazer filhos” – e depois afirmou bizarramente que aqueles que gostam de sexo com mulheres são “gays”.

“Sexo é para fazer filhos. Qualquer homem que faz sexo com mulheres porque ‘é bom’ é gay. Oh, meu xixi é bom, isso é ótimo!” ele escreveu no X.com.

“Na verdade, se você tem 40 anos e tem menos de 5 filhos, provavelmente é gay. Todo aquele sexo gostoso de fazer xixi e quase nenhum legado genético?”

Não demorou muito para que seus comentários fossem desmontados por seus seguidores e outros usuários, com alguns questionando se isso era uma dica de que Tate ele mesmo estava se assumindo como gay.

“Andrew está tentando nos revelar online, está tudo bem, amigo, apenas diga, é 2024”, escreveu um usuário X.

Outro reagiu escrevendo: “Lembre-me de quantos filhos você tem de novo, querido?”, enquanto alguns riram do uso da palavra “xixi, xixi” como um “macho alfa”.

Outros pediram Tate para “excluir sua conta” depois de alegar que só queria chamar atenção e mais cliques para seu perfil de mídia social.

Tate afirma que tudo foi um estratagema

Na verdade Tate moda, o ex-lutador peso cruzador e pena do UFC deu uma volta completa de 180 graus ao insistir que seus comentários foram irônicos.

“O fato de algumas pessoas levarem a sério postagens como essa e agarrarem-nas com pérolas por dias a fio é exatamente o motivo pelo qual são divertidas”, respondeu ele.

Alguns podem encarar as suas opiniões com uma pitada de sal, com Tate atualmente detido na Roménia enquanto aguarda julgamento por acusações de estupro e tráfico de pessoas.

Uma vez Tate’s for concluído o julgamento na Roménia, será extraditado para o Reino Unido para enfrentar acusações de sexo separado, das quais negou qualquer irregularidade.