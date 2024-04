Andy Cohen pede desculpas por aderir às teorias da conspiração sobre Kate Middleton Eu gostaria de ter ficado de boca fechada

Andy Cohen emitiu um pedido de desculpas por suas observações anteriores, lançando dúvidas sobre o paradeiro de Kate Middleton e contribuindo para especulações sobre a fidelidade do Príncipe William, antes de a princesa revelar seu diagnóstico de câncer.

Durante a exibição de seu programa SiriusXM na segunda-feira, “Andy Cohen Live”, a celebridade de 55 anos expressou sua solidariedade à Princesa de Gales.

O anel de Kate Middleton parece desaparecer e sugere que o vídeo oficial é falso

“Só quero dizer que estou profundamente triste com as notícias sobre Princesa Kate”, afirmou Cohen no SiriusXM.

Reconhecendo as críticas que recebeu, Cohen rapidamente aceitou que era o culpado.

“Acredito que alguém na Sky News me rotulou de ‘tolo’ durante toda a discussão, e eles estavam corretos”, acrescentou.

Ele reconheceu o seu erro ao fazer comentários despreocupados sobre o assunto, expressando o desejo de exercer moderação no futuro.

“Estamos todos mantendo Princesa Kate e Rei Charles em nossos pensamentos e orações.”

Quais foram os comentários de Andy Cohen sobre Kate Middleton?

Page Six lembra que após a circulação de um vídeo apresentando o Príncipe e a Princesa de Gales em uma loja de fazenda local em 18 de março, Cohen juntou-se a especuladores online para questionar a identidade da mulher no clipe, sugerindo que não era Kate Middleton.

“Essa não é Kate…”, escreveu ele no X.

Poucos dias depois, em um episódio do “Daddy Diaries Podcast”, Cohen continuou a alimentar especulações, contestando a autenticidade das fotos que supostamente retratavam Middleton na barraca da fazenda. Ele também insinuou envolvimento em rumores infundados sobre o suposto caso de William com Lady Rose Hanbury.

“Tudo parece girar em torno de Lady Rose, com quem ele supostamente teve um caso… não se esqueça que ele se separou de [Middleton] depois de anos de namoro, e as coisas ficaram fora de controle por um tempo antes de ele voltar para ela.”

Além desses comentários, Cohen traçou um paralelo entre Príncipe William e seu pai, aludindo a Rei Carlos IIIa infidelidade passada com Rainha consorte Camila enquanto casado com princesa Diana.

O pedido de desculpas de Cohen ocorre uma semana depois que a princesa de Gales, de 42 anos, revelou seu diagnóstico de câncer e o início do tratamento de quimioterapia.