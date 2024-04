Andy Reid explica o papel que Xavier Worthy desempenhará nos Chiefs de Mahomes

Tele Chefes de Kansas City selecionei o wide receiver Texas Xavier Digno no Draft de 2024 da NFL depois de orquestrar uma troca de quatro pontos com o Notas de búfalo. Essa manobra estratégica adicionou uma arma extremamente rápida ao arsenal dos atuais campeões do Super Bowl.

Treinador principal Andy Reid revelou que o Chefes estavam cautelosos com outras equipes se aproximando para arrebatar Valiosomotivando sua ação decisiva.

Patrick Mahomes revela seu treinamento intensivo para evitar lesões durante a temporada da NFLInstagram

Reid explica o papel de Worthy

Valiosoque fez sucesso quando era calouro no Texas e esteve nos radares do draft, foi um jogador que Chefes havia reservado no início do processo de avaliação. Reid fez comparações entre Valiosoo físico e o do ex- DeSean Jackson, recebedor do Philadelphia Eaglesque floresceu sob Reidorientação no passado.

Apesar de ValiosoA estrutura esbelta de 165 libras, o Chefes não manifestou reservas. Eles veem sua estatura menor como um problema, enfatizando sua inteligência e tenacidade no futebol como pontos fortes compensatórios.

“Ele não é um garoto grande, pelo menos, em termos de peso.” Reid observado.

“Ele tem uma boa altura, mas não é muito pesado. Mas acho que você verá essa resistência que ele tem, que me impressionou. Treinador [Steve] Sarkisiano e eu estou perto.

“Ele continuou falando sobre como era inteligente, tinha ótimos instintos futebolísticos e era um tremendo trabalhador. Neste ataque, você tem que ser capaz de fazer isso e ter essas características.

“Ambos os dois [Worthy and Brown] pode funcionar bem.

“Acho que ambos adoram jogar e são bons jogadores de futebol. Acho que isso vai nos ajudar. Não faz mal ter velocidade em campo.

“Funcionamos sem grande velocidade em campo e nos saímos bem, mas se você tiver a oportunidade de contratar alguém que você considera um bom jogador – não apenas um cara rápido, mas um bom jogador de futebol – acho que você provavelmente precisará aproveite isso.”