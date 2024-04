Angel Reese aparentemente agora animado para jogar ao lado de Kamilla Cardoso

Tele Céu de Chicago fez um movimento crucial na noite de segunda-feira Rascunho da WNBAgarantindo o antigo LSU estrelaAnjo Reese como a 7ª escolha geral. Esta decisão não apenas adiciona um atacante de alto perfil ao seu elenco mas também marca um ponto de viragem significativo na perspectiva profissional de Reese especialmente dada a sua animosidade anterior em relação ao colega escolhido no draft Camila Cardoso.

Reese21, teve uma carreira universitária estelar, com duas temporadas cada em Maryland e LSU, com média 18,6 pontos, 12,3 rebotes, 1,9 assistências e 1,6 roubos de bola por jogo. Apesar de sua louvável 49,8 por cento arremessando de campo, seu desempenho de três pontos tem sido uma preocupação, com apenas 15,6 por cento. No entanto, espera-se que suas robustas habilidades de defesa e rebote tragam valor imediato para o Sky.

O burburinho em torno deste draft era palpável, com a quadra de ataque do Chicago prestes a se tornar uma das mais formidáveis ​​da liga. A adição de Reese ao lado 3ª escolha Kamila Cardoso gerou entusiasmo entre fãs e especialistas. No entanto, é a dinâmica em evolução entre Reese e Cardoso isso intriga muitos. Uma vez marcado por um notável rivalidadeA mudança de Reese do desdém para a expectativa em jogar com Cardoso destaca sua maturidade e prontidão para o crescimento profissional.

Cardosoum destaque de Carolina do Sul, traz seu próprio conjunto de habilidades que complementam perfeitamente a jogabilidade de Reese. Prevê-se que a sua força combinada melhore significativamente o desempenho da equipa, transformando a competitividade anterior numa aliança poderosa.

Destaque para Reese e Cardoso enquanto Chicago Sky busca um sucesso sem precedentes

Num draft rico em talento, especialmente com atacantes de ponta como Cameron Brink, Rickea Jacksone Aaliyah Edwards tomada à frente de Reese, sua parceria com Cardoso sublinha o desenho estratégico de Chicago. Depois de Febre protegido Iowa estrela Caitlin Clark como a escolha nº 1, a incerteza do conselho só aumentou, tornando a disponibilidade de Reese na 7ª posição uma sorte para Chicago.

Como o novo WNBA a temporada se aproxima, todos os olhos estarão voltados Reese e Cardoso. A transição deles de rivais para companheiros de equipe será observada de perto, com grandes expectativas de que sua sinergia eleve o Céu de Chicago para um sucesso sem precedentes.

