Angel Reese, Cameron Brink e mais candidatos ao Draft da WNBA são abençoados com presentes antes da grande noite

Tele Rascunho WNBA 2024 está definido para ser, muito provavelmente, o rascunho com o maior audiência na história do evento.

Muito disso se deve Caitlin Clark e Anjo Reese, que revolucionou o basquete universitário feminino e deve entrar na WNBA nesta próxima temporada. Mas não são só eles: há uma toneladas de talentos de alto nível no rascunho deste ano.

Foi assim que eles receberam Angel Reese e recrutas no Draft da WNBA de 2024

WNBA oferece presentes para novatos em um gesto simpático

Sabendo da importância que estes jovens jogadores terão para o futuro da liga, o WNBA conectou-os com cestas de presentes com todos os tipos de guloseimas.

Reese foi o primeiro a passar pela porta, de maneira vertiginosa. Ela foi seguida por Cameron Brink, Feira Dyaisha e outros.

De perfumes a produtos para cabelos e pele e até alguns rosas, foi um gesto simpático para a nova onda de novos jogadores.

Alguns fãs ficaram surpresos por não ver Clark ou Kamilla Cardoso no evento, mas com certeza estarão presentes no Brooklyn quando o draft acontecer. Será mostrado em ESPN e começará às 19h30 horário do leste dos EUA.