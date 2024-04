Angel Reese chama a seguir sobre Caitlin Clark com melhor forma de arremesso de 3 pontos para a qual a WNBA não está pronta

Anjo Reese não tive que fazer muitos três na faculdade em LSUmas os tempos estão mudando à medida que Rascunho da WNBA abordagens. A paixão por Caitlin Clark já está assumindo o We parece que Reese é o último a ceder à influência do Efeito Caitlin Clark. Em um vídeo de treino pré-draftela exibiu melhor forma de tiro de três que deixa as redes sociais, especialistas em recrutamento e fãs entusiasmados.

Angel Reese mostra novo arremesso de 3 pontos

Embora ela seja sem dúvida a mais conhecida WNBA Rascunho do prospecto depois Clark, que é a escolha número 1 do Indiana FeverReese está fora dos cinco primeiros na maioria dos grandes conselhos de consenso e rascunhos simulados.

Anjo foi colocando no trabalho com o renomado treinador de basquete Chris Brickley para mudar essa avaliação. O vídeo conjunto postado em Instagram de Brickley e Reese mostra suas fotos agitadas com forma pura e boa rotação nela arremesso com a mão esquerdamas essa não é a parte mais impressionante.

De acordo com Brickley, a linha em sua quadra está 30 centímetros mais distante da cesta do que a linha de três pontos da NBA, o que significa que Angel estava fazendo NBA 3 de forma consistente no treino. O Linha de três pontos WNBA está a 22 pés e 1,75 polegadas da cesta. O Linha de três pontos da NBA tem 23 pés e 9 polegadas.

Em sua carreira universitária de quatro anos em Maryland e LSU, Reese acertou apenas 5 de 32 em três pontos (15,6%). É considerada uma das grandes lacunas em seu jogo ofensivo, principalmente ao projetar suas habilidades ofensivas na WNBA, onde não terá vantagem de tamanho como tinha na faculdade. Se ela mostrar melhor amplitude nos treinos, Reese poderia subir nos quadros de recrutamento.

No estilo típico de Angel Reese, o Barbie Bayou vem planejando movimentos fora da quadra tão impressionantes quanto sua rotina de treinamento. Entre os vídeos de treino, ela postou vídeos de reuniões com Reebok em Nova York, onde Draft da WNBA será realizado em 15 de abril. Ela já brincou a grelha que ela está customizando para o rascunhoe ela sugeriu uma impressionante mudança de cabelo para acompanhar.

Com quem Angel Reese está treinando?

Chris Brickley treinou Lebron James, Kevin Durant e James Hardenpara citar apenas alguns de seus ilustres NBA clientes. Ele também tem um relacionamento de longa data com Joel Embiid, com quem trabalhou ao longo de vários anos durante seu desenvolvimento desde o prospecto bruto do draft da NBA até o MVP da NBA de 2023, um arco que Reese adoraria seguir. Ela também contou com a ajuda de Treinador de Victor WembanyamaTim Martin, durante o processo de pré-rascunho

O centro de treinamento de Brickley em Nova York, Black Ops Basketball, é regularmente o lar de MVP da WNBA Breanna Stewart do Liberdade de Nova York. Ele também dá as boas-vindas a nomes famosos fora do esporte, como o rapper J. Coleserpentina Kai Cenat e lenda da NFL Tom Brady.